Губернатор Кубани продлил полномочия сенатора Алексею Кондратенко

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении полномочий сенатора Алексея Кондратенко. Он остается представителем региона в Совете Федерации на новый срок, сообщается на сайте администрации региона.

Алексей Кондратенко занимает пост сенатора от Краснодарского края с 22 сентября 2015 года. Парламентарий является членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До работы в верхней палате парламента господин Кондратенко был депутатом Законодательного собрания Кубани и возглавлял один из комитетов регионального парламента.

25 сентября Вениамин Кондратьев в третий раз вступил в должность губернатора Краснодарского края. Его полномочия продлятся до 2030 года. На выборах в сентябре он набрал 83,17% голосов, за него проголосовали более 2,5 млн жителей региона.

Анна Гречко