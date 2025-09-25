Главные новости за 25 сентября. Новороссийск

В Новороссийске завершается оценка ущерба от атаки БПЛА 24 сентября. Местные жители подали 121 обращение о повреждении квартир.

Двоих пострадавших в результате налета беспилотников перевели в краевую больницу №1. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, но стабильное.

Власти Новороссийска определили план восстановления города после атаки и объявили о выплатах пострадавшим и семьям погибших до 1,5 млн руб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских БПЛА на объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске является предупреждением Евросоюзу о рисках ударов по европейской инфраструктуре.

В рейтинг ста крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2024 год, составленный Forbes, вошли сразу две кубанские компании, в том числе новороссийский КТК-Р. АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», базирующийся в Новороссийске, занял 24-е место, показав чистую прибыль в 89,1 млрд

Жителя Анапы Александра Протасова признали виновным в финансировании экстремистской организации. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.