Инвесторы воспользуются предсказаниями

Банк HSBC объявил об успешном применении для прогноза в инвестициях квантового компьютера. По данным Bloomberg, речь идет о тестовом анализе, который помог создать работающую модель для предсказания реального рынка облигаций. Использовались данных прошлых лет. В HSBC заявляют, что точность предсказания цены сделок выросла на 34%. Британский финансовый конгломерат, который работает в том числе и в сфере управление капиталом, использовал квантовый процессор от IBM со 156-ю квантовыми битами. Такие вычислительные мощности вместе с квантовыми алгоритмами позволяют ставить и решать задачи, которые недоступны обычным компьютерам.

Помимо скорости квантовые вычисления позволяют повысить и результативность прогноза, говорить директор по стратегическому планированию «АРБ Про» Роман Копосов: «Первые сферы, которые, кроме ученых, начнут осваивать эти технологии, — финансы и телеком. И это будет достаточно серьезная борьба. Предсказать поведение потребителей и рынка, будет он расти или падать, какие решения должно предпринять руководство по запуску новой продукции — квантовые компьютеры могут охватывать достаточно большой объем информации.

Будет ли это точнее? Да, скорее всего, так. Ведь бьются за каждый процент прогноза. Похоже, эта исследовательская модель действительно может дать прогресс, затрачивая меньше ресурсов вычислительной мощности. Те, кто быстрее научится решать эти задачи, по сути, получат возможность предсказать события в будущем, ну и, соответственно, быстрее реагировать. Квантовые компьютеры в первую очередь могут перебирать огромное количество вариантов значительно быстрее. То, на что раньше требовалось несколько лет, квантовые компьютеры способны сделать за несколько часов. Помимо возможностей, которые дает история с квантовыми вычислениями, все беспокоятся о защите. Это совершенно другой уровень защиты информационных систем».

По данным текущего прогноза аналитиков McKinsey, сфера квантовых вычислений в этом десятилетии вырастет с $4 млрд до $72 млрд. Инвестиции в облигации традиционному моделированию поддаются плохо, говорят собеседники “Ъ FM”. Сообщение о повышении точности прогноза приведет к усилению конкуренции на этом рынке, но окончательно его не изменят, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Если мы посмотрим на практику крупнейших корпораций, у которых есть практически безграничный ресурс, чтобы покупать GPU, вычислительные мощности, иметь какие-то партнерства с OpenAI, у них ничего такого не происходит. А почему? Например, есть американский брокер Robinhood, популярный среди розничных трейдеров. Выручку они получают за счет того, что продают поток американской компании, которая занимается quantitative trading, quantitative finance, но это не имеет отношения к квантовым компьютерам, это имеет отношение именно к вычислениям.

Заработок крупных компаний не в том, чтобы спрогнозировать рынок лучше других. Они зарабатывают, например, на том, что информация к ним поступает быстрее, чем к другим, на каких-то маленьких скрытых комиссиях, на микродвижениях создаются огромные деньги. Они заняты в первую очередь инфраструктурой, а не предсказаниями.

В свою очередь HSBC рассказывает, что им удалось применить квантовые вычисления, а McKinsey все это поддерживает, чтобы разогнать интерес к определенным акциям или финансовым продуктам, связанным с квантовыми компьютерами. BlackRock, Vanguard при всех своих возможностях до сих пор не стали применять квантовые вычисления. Не может быть такого, что появится какая-то модель, которая позволяет зарабатывать каждому. Она просуществует один день, после этого станет минусовой. Любая модель, связанная с квантовым компьютером, не может изменить мир инвестиций, она может только сделать его сложнее».

На сегодня самым мощным квантовым компьютером считается китайский «Цзу Чжунцзы-3». В середине июля стало известно, что в гонку за первенство вступила Microsoft, которая строит в Дании проект с мощностью в 1,2 тыс. физических кубитов. Завершить его планируют к началу 2027-го. Бюджет оценивают в $93 млн.

Станислав Крючков