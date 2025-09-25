В экономику Кубани планируют привлечь 8,3 трлн рублей до 2030 года

Краснодарский край планирует привлечь в экономику 8,3 трлн руб до 2030 года. Сумма является минимальным параметром для реализации всех запланированных проектов в экономике, инфраструктуре и социальной сфере, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на министра экономики региона Алексея Юртаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 2018 по 2024 год в экономику Кубани уже было привлечено 4,8 трлн руб. За указанный период реальный экономический рост региона составил 23,5%, что выше среднероссийского показателя.

По мнению господина Юртаева, в последние месяцы экономика региона сталкивается с замедлением роста, прежде всего из-за снижения спроса. Аналитики отмечают, что для стабилизации потребуется активизация инвестиционных проектов и увеличение внутреннего потребления.

Анна Гречко