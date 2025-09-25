Кубани выделят 183 млн рублей на погашение долгов по энергоресурсам

Муниципалитеты Краснодарского края получат 182,8 млн руб. на погашение просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Средства выделены из резервного фонда края и предназначены для поддержки местных бюджетов при организации теплоснабжения и водоснабжения. На погашение долгов за энергоресурсы для теплоснабжения направят 131,8 млн руб. Динскому сельскому поселению — 50,9 млн руб., Кореновскому городскому поселению — 10,3 млн руб., Крымскому району — 45 млн руб., Приморско-Ахтарскому округу — 17 млн руб.

Староминскому району выделят около 3,5 млн руб., Щербиновскому району — 5 млн руб. Еще 52 млн руб. пойдут на погашение задолженности за водоснабжение, в том числе Кореновскому городскому поселению — 34,3 млн руб., Новосельскому сельскому поселению — 8,6 млн руб., Успенскому району — 9 млн руб.

Анна Гречко