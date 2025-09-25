Главные новости за 25 сентября. Сочи

За январь—август 2025 года количество регистраций в сфере услуг в Сочи увеличилось на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года: 130 компаний против 110 годом ранее. По краю в целом за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 807 новых компаний против 751 годом ранее, рост составил 7,5%.

В Сочи возбуждено уголовное дело о размещении экстремистских материалов в сети Интернет. Следственным комитетом по Краснодарскому краю 23-летнему местному жителю предъявлено обвинение по ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения или отношения к религии, сопряженные с пропагандой насилия).

Спрос на элитную недвижимость в Сочи в третьем квартале 2025 года увеличился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, однако в годовом выражении снизился на 15%. Средняя цена объектов высокобюджетного сегмента на первичном рынке составила 2,4 млн руб. за «квадрат».

Все 180 пляжей в Сочи возобновили работу в штатном режиме после завершения мониторинга акватории. Угрозы жителям и туристам отсутствуют, ситуация находится под постоянным контролем.

Компания «Атлас Девелопмент» (Екатеринбург) до 2030 года реализует проект курортного комплекса в Олимпийской деревне на Красной Поляне. Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов составит 36 млрд руб.

В Сочи 1 октября пройдет плановая проверка систем оповещения. В 10:30 во всех районах города будут включены технические средства оповещения, после чего жителям передадут проверочные сигналы и информацию.