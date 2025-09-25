ВС Адыгеи оставил под стражей экс-полковника МВД за нападение на журналистов

Верховный суд Республики Адыгея отклонил жалобу защитника экс-начальника контрольно-ревизионного подразделения МВД по региону Мухаммеда Аджигириева на избранную ему меру пресечения. Подсудимого оставили под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее Майкопский городской суд арестовал фигуранта до 7 ноября 2025 года. Его обвиняют по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия или угрозой его применения).

По данным следствия, 8 сентября в холле здания Верховного суда Адыгеи Мухаммед Аджигириев угрожал корреспонденту ГТРК «Адыгея», оскорблял ее, а затем ударил по лицу оператора телекомпании.

Анна Гречко