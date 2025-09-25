В Новороссийске оценивают ущерб от налета БПЛА 24 сентября

В Новороссийске завершается оценка ущерба от атаки беспилотников 24 сентября. Жители подали 121 обращение о повреждении квартир, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Рабочие группы осмотрели 98 квартир и формируют списки для выплаты компенсаций пострадавшим. Экспертиза семи многоквартирных домов не выявила критических разрушений конструкций.

Комиссия обследовала несущие конструкции, фасады и кровлю семи многоквартирных домов. Специалисты не обнаружили повреждений, влияющих на несущую способность зданий, вероятность внезапного обрушения отсутствует. Зафиксированы разрушения стеклопакетов, фасадов, внутренней отделки и перегородок.

В домах на улицах Шевченко, 55 и Энгельса, 98 полностью восстановили электроснабжение. Как отметил мэр, главная задача сейчас — ремонт кровли здания по адресу Шевченко, 55, где требуется полная замена стропильной системы и покрытия.

Управляющие компании и коммунальные службы продолжают расчистку дворов и территорий. Сотрудники Центра озеленения обрезают и убирают поврежденные деревья. Волонтеры штаба МЫВМЕСТЕ помогают жителям убирать квартиры. Пожарные службы проверяют вентиляционные каналы, ресурсоснабжающие организации обследуют два дома на предмет утечек газа.

Для нуждающихся предусмотрены варианты временного размещения. По всем вопросам новороссийцы могут обратиться в администрацию Центрального внутригородского района по адресу улица Энгельса, 35, телефон 8(8617) 64-22-04 или по номеру 112.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что власти определили план восстановления города после атаки и объявили о выплатах пострадавшим и семьям погибших до 1,5 млн руб.

Анна Гречко