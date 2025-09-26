Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Количество пиццерий в городах-миллионниках

Город На 1 сентября 2024 года Изменение год к году (%) На 1 сентября 2025 года Изменение год к году (%)
Москва 730 -7,4 672 -7,9
Санкт-Петербург 241 4,3 225 -6,6
Новосибирск 107 12,6 100 -6,5
Екатеринбург 103 6,2 78 -24,3
Нижний Новгород 50 6,4 50 без изменений
Казань 78 6,8 83 6,4
Самара 69 -2,8 59 -14,5
Челябинск 58 -1,7 64 10,3
Омск 59 9,3 55 -6,8
Ростов-на-Дону 87 6,1 78 -10,3
Уфа 54 -6,9 45 -16,7
Красноярск 56 -1,8 41 -26,8
Пермь 44 -10,2 36 -18,2
Волгоград 37 -5,1 46 24,3
Воронеж 67 6,3 69 3
Россия в целом 6584 2,5 6337 -4

Источник: «Яндекс Карты».

