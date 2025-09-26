Количество пиццерий в городах-миллионниках

|
|Город
|На 1 сентября 2024 года
|Изменение год к году (%)
|На 1 сентября 2025 года
|Изменение год к году (%)
|Москва
|730
|-7,4
|672
|-7,9
|Санкт-Петербург
|241
|4,3
|225
|-6,6
|Новосибирск
|107
|12,6
|100
|-6,5
|Екатеринбург
|103
|6,2
|78
|-24,3
|Нижний Новгород
|50
|6,4
|50
|без изменений
|Казань
|78
|6,8
|83
|6,4
|Самара
|69
|-2,8
|59
|-14,5
|Челябинск
|58
|-1,7
|64
|10,3
|Омск
|59
|9,3
|55
|-6,8
|Ростов-на-Дону
|87
|6,1
|78
|-10,3
|Уфа
|54
|-6,9
|45
|-16,7
|Красноярск
|56
|-1,8
|41
|-26,8
|Пермь
|44
|-10,2
|36
|-18,2
|Волгоград
|37
|-5,1
|46
|24,3
|Воронеж
|67
|6,3
|69
|3
|Россия в целом
|6584
|2,5
|6337
|-4