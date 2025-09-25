КДК РФС наказал «Сочи» и «Краснодар» по итогам матчей девятого тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел итоги девятого тура чемпионата и принял меры в отношении игроков и клубов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич получил дисквалификацию на два матча после встречи с московским ЦСКА, завершившейся со счетом 3:1 в пользу армейцев. Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, футболист после игры оскорбил первого ассистента арбитра нецензурной бранью. Крамарич участвовал в заседании комитета по видеосвязи и признал вину.

«Краснодар» наказан штрафом в 20 тыс. руб. за поведение болельщиков на домашнем матче против «Зенита», который прошел 21 сентября и завершился поражением хозяев 0:2. Игру обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Во время встречи фанаты «Краснодара» скандировали в адрес соперника и арбитров оскорбительные кричалки, в том числе «Зенит не может — судья поможет» и «Зенит — позор российского футбола».

Мария Удовик