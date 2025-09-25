Футболиста «Сочи» дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял дисциплинарные меры в отношении клубов Краснодарского края по итогам матчей девятого тура РПЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес арбитра после игры с ЦСКА, завершившейся поражением сочинцев со счетом 1:3. Футболист признал вину.
Кроме того, ФК «Краснодар» оштрафован на 20 тыс. руб. за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес судейской бригады и петербургского «Зенита» во время домашнего матча, который завершился поражением хозяев 0:2.