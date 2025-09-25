Футболиста «Сочи» дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял дисциплинарные меры в отношении клубов Краснодарского края по итогам матчей девятого тура РПЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес арбитра после игры с ЦСКА, завершившейся поражением сочинцев со счетом 1:3. Футболист признал вину.

Кроме того, ФК «Краснодар» оштрафован на 20 тыс. руб. за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес судейской бригады и петербургского «Зенита» во время домашнего матча, который завершился поражением хозяев 0:2.

Анна Гречко