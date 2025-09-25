В Темрюкском районе расширили земли под завод аммиака еще на 6,6 га

Власти Краснодарского края перевели два земельных участка общей площадью 6,6 га в Темрюкском районе из сельскохозяйственной категории в промышленную для размещения предприятия по производству аммиака. Соответствующее распоряжение губернатора от 23 сентября 2025 года опубликовано на сайте администрации региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, в промышленную категорию переводятся участки площадью 51 тыс. и 15 тыс. кв. м. Земли предназначены «для размещения газоперерабатывающих предприятий по производству метанола, аммиака, карбамида».

Ранее, в марте 2025 года, глава Кубани подписал распоряжение о переводе шести земельных участков площадью 220 га под создание завода по выпуску аммиака. Власти отвели 1,6 тыс. кв. м под погрузочно-разгрузочные площадки для перевалки растительных масел и еще 23,3 тыс. кв. м — для перевалочного комплекса мощностью 5 млн т в год.

В 2023 году стало известно о намерениях ПАО «Тольяттиазот» построить перевалочный комплекс для минеральных удобрений и аммиака в Темрюкском районе. Первоначально объем инвестиций оценивался в 20 млрд руб., но позднее компания увеличила планируемые вложения до 60 млрд руб.

Анна Гречко