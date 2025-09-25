В древней Фанагории археологи обнаружили фрагмент театральной маски

Археологи обнаружили в древнегреческом полисе Фанагория на Таманском полуострове фрагмент актерской маски сатира II века до н. э., что стало первым свидетельством существования в городе античного театра. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Вольное дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Экспедиция, работающая при поддержке фонда Олега Дерипаски, нашла часть маски спутника бога Диониса — одного из самых узнаваемых персонажей античной комедии. Фрагмент сохранил левую сторону лица сатира с большим ухом, выступающими скулами, глазом со сквозным отверстием вместо зрачка и густой бородой.

Яркие краски указывают на принадлежность к новой комедии: глаз обведен голубым цветом, борода и усы окрашены в красный. Сбоку сохранилось отверстие для ремешка крепления. Размер артефакта составляет около 30 см в длину, а крупные вырезы глаз и рта подтверждают его использование в качестве театрального реквизита.

Находка была сделана в центральной части города. Исследователи предполагают, что позднее маску могли применять в театральных мистериях и для жертвенных подношений богам. Ранее в Фанагории уже находили небольшие ритуальные маски высотой до 10 см — две маски сатиров и одну комического актера. Их крепили к деревянным столбам в святилищах с просьбами об исцелении и исполнении желаний.

Древний город Фанагория существовал более 1500 лет и являлся столицей азиатской части Боспорского царства — древнейшего государственного образования на территории России. Сегодня это крупнейший античный памятник в стране. Среди выдающихся открытий экспедиции — дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль. Находки хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, а также музеях Великобритании, Германии и других стран.

Алина Зорина