В Сочи спасатели деблокировали водителя перевернувшегося экскаватора

В Хостинском районе Сочи при проведении строительных работ опрокинулся экскаватор. В кабине в момент происшествия находился водитель, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Для его освобождения спасатели совместно с сотрудниками городской службы спасения использовали пятитонную мотолебедку, приподняли машину и помогли мужчине выбраться. Пострадавшего 40-летнего жителя Сочи передали врачам скорой помощи.

Накануне вечером сотрудники ЮРПСО также помогли трем жителям города, которые заблудились в районе каньона Белые скалы. Туристы оказались на крутом участке склона и не смогли спуститься самостоятельно. Их обнаружили по геолокации, вывели к тропе и сопроводили до автомобиля.

С начала года спасатели ЮРПСО провели 355 операций, в ходе которых помощь получили 256 человек, среди них 30 детей. В ликвидации происшествий участвовали 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. Из общего числа выездов 114 приходились на природные происшествия, в том числе 94 в горах и 20 на воде. Еще 68 случаев относились к техногенным инцидентам, включая 19 дорожно-транспортных. Остальные 173 вызова касались бытовых и иных происшествий.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Пластунской произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование, чтобы освободить заблокированного в автомобиле водителя.

Мария Удовик