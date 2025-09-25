В Красном Сулине задержали подозреваемого в стрельбе при конфликте

В Красном Сулине полицейские задержали 44-летнего подозреваемого в стрельбе в знакомого из-за мести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сообщение в полицию поступило из больницы, куда поступил молодой человек с огнестрельным ранением. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого.

Задержанный объяснил, что выстрелил в оппонента из-за возникшего конфликта. По данным опроса свидетелей, между мужчинами ранее произошла ссора, после которой нападавший затаил обиду. Отомстить он решил, приехав к знакомому домой в город.

Полицейские изъяли у мужчины ружье «Сайга», которое находилось у него без документов. Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Константин Соловьев