Суд наказал экс-сотрудницу администрации района Саратова за мошенничество

Суд вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы администрации одного из районов Саратова по уголовному делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось в суде, в апреле этого года фигурантка пообещала жительнице Саратова за вознаграждение задействовать свои связи для содействия в рассмотрении гражданского иска о взыскании выкупной стоимости за имеющееся у нее в собственности аварийное жилье. Сотрудница администрации не собиралась выполнять обещанное и намеревалась присвоить денежные средства.

Как только фигурантка получила деньги, ее задержали. Суд наказал ее штрафом в 50 тыс. руб.

Павел Фролов