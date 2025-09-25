КТК-Р занял 24-е место в рейтинге Forbes

В рейтинг ста крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2024 год, составленный Forbes, вошли сразу две кубанские компании, в том числе новороссийский КТК-Р.

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», базирующийся в Новороссийске, занял 24-е место, показав чистую прибыль в 89,1 млрд руб. В прошлом году компания была на 37-м месте с прибылью в 70,8 млрд руб. КТК осуществляет ключевой проект по транспортировке нефти из Казахстана и России через морской терминал в Новороссийске.

Второй участник рейтинга — ПАО «Магнит», один из крупнейших ритейлеров страны, занял 48-е место с прибылью в 44,3 млрд руб. Несмотря на снижение прибыли по сравнению с прошлым годом (58,7 млрд руб. и 43-е место), компания продолжает удерживать позиции. Сеть магазинов в 1994 году основал краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий. В 2018 году он продал 29,1% ее акций группе ВТБ и покинул компанию.

Согласно данным Forbes, совокупная прибыль всех компаний из списка за 2024 год снизилась на 0,5%, составив 13,2 трлн руб. В новую версию рейтинга вошли 26 новых компаний, среди них Wildberries и сеть быстрого питания «Вкусно — и точка».

Екатерина Голубева