Минэнерго Казахстана: отгрузка нефти через Новороссийск идет штатно

Министерство энергетики Казахстана сообщило о продолжении работы Каспийского трубопроводного консорциума в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Отгрузка и перевозка нефти через порт осуществляются без изменений, несмотря на атаку со стороны Украины. Прием сырья от поставщиков на казахстанском участке магистрали ведется без ограничений.

«Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле»,— отмечается в сообщении министерства.

24 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров со стороны Украины. Удар был нанесен по административному офису КТК, морскому терминалу вблизи поселка Южная Озереевка и резервуарному парку. В результате атаки погибли два человека, 12 пострадали, в том числе два сотрудника консорциума.

Алина Зорина