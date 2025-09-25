Новое измерение превосходства в качестве: ММК представляет новые уникальные продукты в комплексе с сервисными решениями

Группа ММК на фоне усиления конкуренции на рынке проката и в сегменте металлообработки выпускает инновационную продукцию и расширяет спектр сервисных услуг. Как отметил на открывшейся в Магнитогорске Международной конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок» директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич, выбранная стратегия позволяет компании удерживать ведущие позиции в ключевых рыночных сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рухмалев Фото: Дмитрий Рухмалев

«ММК традиционно делает ставку на технологическое лидерство, подтвержденное качеством продукции и комплексными решениями, отвечающими запросам потребителей. В рамках данной стратегии мы предлагает рынку два уникальных, не имеющих аналогов решения по прокату с покрытием», — отметил спикер ММК.

ММК освоил выпуск металлопроката с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния, который компания выводит на рынок под брендом MAGProtect. Данная продукция обладает рядом неоспоримых преимуществ перед традиционным цинковым покрытием. MAGProtect подходит для использования в условиях, где недостаточно традиционного цинкового покрытия, обладая кратно превосходящими его коррозионными свойствами. Применение MAGProtect вместо традиционного цинкового покрытия позволяет снижать толщину наносимого слоя с сохранением гарантируемых защитных характеристик. MAGProtect обладает более прочным и жаростойким покрытием, не налипает на рабочий инструмент, не склонно к «пылению» в штампах. При переработке сохраняется сплошность покрытия и превосходная формуемость. Одной из уникальных особенностей покрытия является его способность к самовосстановлению по кромкам и в местах механических повреждений.

Еще одно новое для рынка решение — уникальный прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design, который будет производиться на площадке ММК-ЛМЗ. SteelArt Design — это оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесенным методом цифровой печати, который на текущий момент не имеет аналогов в России. Современное высокотехнологичное оборудование позволяет достичь максимального качества печати и создавать любые изображения. SteelArt Design имеет широкие возможности для воплощения различных дизайнерских решений. Прокат отличается долговечностью и устойчивостью к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению.

В развитии продаж на российском рынке ММК активно сотрудничает с независимыми СМЦ, предлагая потребителям металлопродукции комплексные решения и дополнительный сервис. С помощью партнеров среди СМЦ комбинат предлагает металлопрокат вместе с услугами по дробеструйной очистке, плазменной/гильотинной резке по индивидуальным чертежам, бланкинг (вырубка металлических заготовок сложной формы).

Группа ММК развивает и собственные возможности по переработке металлопроката на базе ООО «МРК». Здесь в июле 2025 года вошел в строй новый цех машиностроительной продукции, в котором создан сервисный центр с полным комплексом современного оборудования по резке, сварке и правке листового проката и готовых изделий. Это позволяет предложить рынку готовый продукт, будь то очищенный лист высокой плоскостности или готовое изделие, не требующее доработки.

ПАО «ММК»