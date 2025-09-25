«Вспоминается притча Ходжи Насреддина про эмира Бухары»

На зимнюю Олимпиаду в Италию могут поехать 12 российских спортсменов. Об этом рассказал министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев. Кроме того, по словам чиновника, но есть шанс добиться допуска лыжников. Стоит ли рассчитывать на такую возможность? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пока выступление Россиян планируется в фигурном катании конькобежном спорте шорт треке и ски-альпинизме, который будет представлен в Италии впервые. С учетом того, что два года назад на играх в Париже нашу страну представляло 15 человек, можно сказать, ничего не изменилось. Хотя от главного руководителя спорта Михаила Дегтярева мы все время слышим позитивные заявления: «Мировой спорт без российских биатлонистов и лыжников теряет зрелищность. Поэтому идет курс на послабление ограничений для зимников. И на полных парах готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028».

Курс, конечно, идет, но как то очень не спешно. И говорить о прорыве точно нельзя. По крайней мере, в конце прошлой недели новый презент МОК Кирсти Ковентри заявила, что сохранить текущие санкции для наших атлетов — справедливое решение. Ждать от Ковентри послаблений в адрес России не стоит, уверен спортивный юрист Артем Пацев: «Короля делает свита. Все те чиновники и подразделения внутри МОК, которые возглавляются лицами, которые участвовали в принятии решений, в том числе и против Олимпийского комитета России, пока что остаются на своих местах, и каких-то планов по существенному освежению команды Международного олимпийского комитета президент пока не анонсировала».

В связи с этим слышать от господина Дегтярева заявление, что МОК, мол, давит на федерацию лыжного спорта по поводу допуска на олимпиаду спортсменов из нашей страны, по меньшей мере, странно. Конечно, такая вероятность есть, но ограничения все равно будут серьезные, уверена глава фармации лыжных гонок России Елена Вяльбе: «МОК так же сделает рекомендации — максимум по одному атлету на дистанцию, без эстафет. И наверняка будут так же отсеивать людей, кто в Росгвардии, кто в "Динамо"».

Впрочем, сейчас даже допуск с ограничениями в любых видах можно называть серьезным достижением. Например, федерации Биатлона, санного спорта, Бобслея и скелетона даже не рассматривают такую возможность. Что касается Балатона, Михаил Дегтярев комментируя ситуацию, употребил слово «уперлись». Почему чиновники федерации настолько не сговорчивы, объяснил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Собрались русофобы, которые даже слышать не хотят о возврате российских спортсменов ни в каком статусе».

Естественно, ни о каком флаге и гимне, даже речь не идет. Правда, поклонникам спорта сейчас все чаще говорят о дальних перспективах. Мол, все решится к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Но после таких заявлений вспоминается притча Ходжи Насреддина про эмира Бухары, которому мудрец обещал обучить своего ишака богословию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов