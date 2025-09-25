В Саратове при пожаре на Детском проезде погиб человек

На Детском проезде в Саратове произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Саратовской области.

Экстренным службам стало известно о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в 14:06 сегодня, 25 сентября. Огонь унес жизнь 50-летнего мужчины.

К тушению привлекли три расчета. Специалисты ликвидировали огонь на 5 кв. м. Причина случившегося выясняется. В МЧС отметили, что квартира, в которой произошел пожар, была завалена мусором.

Павел Фролов