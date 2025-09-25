За капремонт пищеблока ГАУЗ «ЭГКБ № 1» в Энгельсе предлагают 9,2 млн рублей

ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1» объявило аукцион на капремонт пищеблока. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по ул. Весенняя, д. 8 в Энгельсе. В рамках первого этапа работы предстоит выполнить с даты заключения договора в течение 50 календарных дней.

Гарантийный срок на оказанные услуги — не менее 60 месяцев. В перечне работ демонтажные работы, кирпичная кладка, установка металлических дверных блоков, внутренние и наружные отделочные работы.

Извещение о закупке размещено 25 сентября. Заявки принимаются до 6 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,2 млн руб.

Павел Фролов