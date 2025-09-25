ФСБ обнаружила у жителя Удмуртии более 160 тысяч пачек сигарет без маркировки

У жителя Глазова изъяли 160,5 тыс. немаркированных пачек сигарет на общую сумму 30 млн руб. Об этом сообщили в УФСБ по Удмуртии. Табачную продукцию 46-летний задержанный хранил у себя дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Удмуртии Фото: УФСБ по Удмуртии

Региональное СУ СКР завело на него уголовное дело за приобретение, хранение, перевозку и продажу табачной продукции без маркировки (ст. 171.1 УК, до шести лет лишения свободы). Следствие считает, что фигурант успел сбыть в Глазове сигарет на сумму свыше 1,5 млн руб.

Табачная продукция изъята. Фигуранта доставили к следователю для допроса, решается вопрос об избрании меры пресечения.