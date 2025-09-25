Сильнее всего за прошлую неделю в Удмуртии подорожали помидоры, яйца и морковь

Удмуртстат представил статистику изменения цен на продукты за прошлую неделю, к 22 сентября. Сильнее всего за этот период подорожали помидоры, до 139,5 руб. за 1 кг. Прирост составил 18,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В тройку самых подорожавших за неделю продуктов помимо помидоров вошли яйца (десяток) и морковь (1 кг). Они выросли в цене на 4,9 и 3,2% соответственно, до 71,2 и 33,4 руб.

Сильнее всего с 16 по 21 сентября снизились цены на питьевое молоко (-2,3%, 1 л) и репчатый лук (-1,9%, 1 кг). Стоимость этих продуктов составила к началу этой недели 101 и 37,9 руб. соответственно. Замыкает тройку сахар-песок, подешевевший на 1,7% (до 65,2 руб.).