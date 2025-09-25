Власти Крыма выделят 83 млн рублей на школьные проекты в 2026 году

Крымские власти планируют направить свыше 83 млн руб. на финансирование школьных инициативных проектов в 2026 году в рамках программы школьного инициативного бюджетирования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

В республике продолжает действовать проект ШкИБ, который привлекает старшеклассников к принятию бюджетных решений по развитию инфраструктуры учебных заведений. Программа позволяет молодежи проявить творческие способности, освоить навыки командной работы, участвовать в распределении средств и создавать полезные для школы решения. Подача заявок на участие в конкурсе ШкИБ-2026 начнется 20 октября 2025 года.

По словам Сергея Аксенова, объем финансирования проектов-победителей превысил первоначальную субсидию 2023 года почти на 25 млн руб. Он отмечает, что увеличение бюджета демонстрирует заинтересованность крымского правительства во всесторонней поддержке конкурса и его дальнейшем развитии.

Алина Зорина