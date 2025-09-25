Житель Анапы признан виновным в финансировании экстремистской организации

Жителя Анапы Александра Протасова признали виновным в финансировании экстремистской организации. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие выяснило, в августе 2021 года фигурант, находясь дома, перевел 500 руб. через ссылку на сайте Фонда борьбы с коррупцией (ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена). На тот момент деятельность этой организации уже была запрещена судом в связи с экстремистской деятельностью.

Подсудимый знал о запрете и понимал, что переводимые средства идут на поддержку запрещенной деятельности. В суде Протасов признал вину и раскаялся, охарактеризовав свой поступок как необдуманный.

Мужчине назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатерина Голубева