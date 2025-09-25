В Новороссийске ограничат движение на проспекте Дзержинского

В Новороссийске с 26 сентября по 27 октября 2025 года будет введено временное ограничение движения на проспекте Дзержинского в районе АЗС «Уфимнефть». Об этом сообщили в Управлении дорог Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Причина — проведение неотложных работ, связанных со строительством транспортной развязки», — пояснили в ведомстве.

Водителям будет предложен объезд по временному проезду вдоль домов №224–232 по проспекту Дзержинского.

Екатерина Голубева