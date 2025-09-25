Дачи «закатывают» на зиму

Спрос на зимнюю консервацию коттеджей растет вслед за сегментом индивидуального жилищного строительства. По данным сервиса «Авито Услуги», интерес владельцев загородных домов к сезонному обслуживанию своей недвижимости в 2025 году опережает показатели 2024-го на 17%. С наступлением осени по ряду направлений число запросов выросло более чем вдвое. В приоритете ревизия систем водоснабжения и отопления, а также профилактика газона. Сколько зарабатывает на подготовке домов к зиме? Разбирался Станислав Крючков.

Динамика запросов так или иначе связанных с консервацией дачи или коттеджа накануне зимы вновь в плюсе. Факторов много, и это не только конец бабьего лета. Год назад рынок тоже прибавил 20%. Главный драйвер — индивидуальное жилищное строительство — сохраняет свою привлекательность.

Об этом свидетельствуют данные кадастрового учета, делится статистикой руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова: «Рост связан не только с сезонностью, но и с трендом последних лет. Все еще видна позитивная динамика. Количество домов на кадастровом учете растет год к году почти на 17%. Количество запросов увеличилось на 68%. Число мастеров, которые предоставляют такие услуги, — на 39%. Интерес к уборке территорий вырос на 51%.

Спрос на услуги мастеров на час увеличился на 10%. За один выезд такие специалисты могут осуществлять несколько видов мелких работ. Вместе с ростом числа построенных загородных домов растет интерес к их качественной подготовке к зиме. Это позволяет минимизировать риски дорогостоящих аварийных ремонтов».

На две трети год к году увеличилось число запросов на ремонт радиаторов отопления, почти на половину — количество обращений по восстановлению кладки, замене облицовки и ремонту трещин в стенах. Единого прайса на такие услуги нет, но после того как выявленные к сентябрю повреждения устранены, многие приступают к комплексной подготовке дома до наступления очередного дачного сезона. Минимальный набор работ может обойтись в 80 тыс. руб. Для тех возвращается в город до весны, после консервации имеет смысл доверить периодическую проверку коммуникаций специалистам. Оплата может быть и разовой, и ежемесячной, говорит владелец компании Luxury Cottage Константин Курепин: «С консервацией знаком не понаслышке — делали не раз. Если дом стоит зимой полностью промерзший, образуется конденсат. Обратиться к компании, которая будет ухаживать за вашим домом, даже когда вас там нет, это идеальный выход. Будет профилактика и против пожара, и против промерзания, и против разрыва труб. Ежемесячное обслуживание дачи площадью 100 кв. м в течение всей зимы будет стоить в районе 15 тыс. руб. за месяц.

Если же мы говорим про элитный сегмент коттеджей в ближайшем Подмосковье и в дорогих районах, здесь уже суммы идут от 50 тыс. руб. и выше».

Подготовка загородного дома к зиме — непременный атрибут двух первых месяцев осени. Вопрос комплексный, забывчивость оборачивается потерями, сопоставимыми с затратами на этапе строительства, считает генеральный директор компании Ecolife Руслан Хабусов: «Уровень коттеджных поселков разный. Есть премиум-сегмент — и участки большие, и объем уборки. В зависимости от удаленности от МКАД.

Специалисту можно делегировать задачу по продувке системы отопления: котельная, бойлерная, там, где висит теплогенератор — газовый или электрический. Обслуживание среднестатистического дома в 200 кв. м: выезжают два специалиста, осматривают все приборы отопления, осматривают котельную, затягивают гайки, меняют прокладки, вводы воды из скважины, проверяют, чтобы греющие кабели были подключены. Если пропустить, стоимость издержек может равняться стоимости реализации всей системы — это сотни тысяч рублей. Если мы говорим про теплогенераторную систему, издержки могут быть колоссальные, уже даже не на сотни, а на миллионы рублей».

Год назад, по подсчетам «Авито», ажиотажный интерес показали работы по профилактике колодцев и скважин — почти 500%. 2025-й пока в поисках лидера. Среди претендентов — кровельные и гидроизоляционные работы.

Станислав Крючков