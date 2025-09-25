Следствие возбудило дело после гибели электросварщика на производстве в Пензе

В Пензе следствие возбудило уголовное дело по факту гибели работника на производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, трагедия произошла на строительном объекте в Октябрьском районе Пензы. Там 54-летний электросварщик упал с высоты третьего этажа и погиб.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Предстоит установить лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и допустившее их нарушение.

Павел Фролов