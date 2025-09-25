В Кремле приветствовали предложение Трампа запретить биологическое оружие

Россия готова принять участие в инициативе президента США Дональда Трампа по отказу от биологического оружия. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это очень важный призыв и такой призыв можно приветствовать,— сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС). — Разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе общего отказа от биологического оружия». Он также подчеркнул, что подобную инициативу «хорошо бы» оформить на международном уровне документально.

23 сентября в своей речи перед Генассамблеей ООН господин Трамп заявил, что мировое сообщество должно полностью отказаться от разработки биологического оружия. Глава Белого дома пообещал, что США возглавят усилия по контролю за таким вооружением, а новая система его верификации будет основана на базе искусственного интеллекта.

