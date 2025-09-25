Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дефицит бюджета Липецкой области сократился на 159 млн рублей

Бюджет Липецкой области вырастет более чем на полмиллиарда рублей

Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии внесли поправки в закон о региональном бюджете на 2025 год. Согласно ним, дефицит казны сократился на 159 млн руб., но остался на уровне 29 млрд руб., как и после последних изменений в июне. Об этом сообщили в облсовете.

Объем доходов облбюджета увеличен на 547 млн руб. — теперь он превышает 106 млрд руб. Это произошло благодаря налоговым и неналоговым поступлениям (500 млн руб.), а также безвозмездным дотациям из федерального бюджета (47 млн). Расходы липецкой казны остались на уровне 135 млрд руб.

Одной из крупных статей расходов станет обеспечение участников СВО региональными выплатами — на эти цели предусмотрено 600 млн руб. Еще 161 млн направят на повышение зарплаты бюджетникам на 4,5% — это произойдет 1 октября. 150 млн запланировано на обеспечение лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.

Изначально бюджет Липецкой области на 2025 год приняли с дефицитом 17 млрд руб. при доходах 103,8 млрд и расходах 120,9 млрд.

О том, как в макрорегионе исполнили областные бюджеты на 2024 год,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова