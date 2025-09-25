МЧС предупреждает о смерчах у побережья Сочи и Сириуса

На участке Магри—Веселое в Сочи и на территории федеральной территории Сириус на 26 и 27 сентября объявлено экстренное предупреждение о возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Ведомство призвало жителей и туристов соблюдать меры предосторожности и при необходимости обращаться в экстренные службы. Для звонков доступны номера: «112» (единый номер вызова экстренных служб с мобильного), «01» (пожарная охрана с городского телефона), «101» (пожарная охрана с мобильного), а также телефон доверия ГУ МЧС России по краю — 8 (861) 250-60-34.

В МЧС напомнили, что ситуация на побережье будет находиться под контролем оперативных служб, и при ухудшении погодных условий населению рекомендуется ограничить пребывание в прибрежной зоне.

Мария Удовик