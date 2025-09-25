За восстановительные работы в Новобурасском районе предлагают 1 млн рублей

Администрация Новобурасского района Саратовской области объявила аукцион на выполнение аварийно-восстановительных работ по ул. Первомайская, д. 7 в поселке Белоярский. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель обязуется выполнить работы в один этап до 30 ноября этого года. Гарантийный срок на них составляет три года.

Подрядчик должен разобрать покрытия кровель из рулонных материалов, демонтировать выравнивающие стяжки, выполнить их устройство. В перечне работ также огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, устройство плоских кровель, примыканий, мелких покрытий, установка прижимной планки, погрузка и вывоз мусора.

Извещение о закупке размещено 25 сентября. Заявки принимаются до 6 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,06 млн руб.

Павел Фролов