В многоэтажках Светлограда без предупреждения отключили газ

Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о незаконном отключении газа в многоквартирных домах по улице Кирова в Светлограде, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Жильцы сообщили, что 23 сентября несколько многоэтажек остались без газа по решению сотрудников ресурсоснабжающей организации. И.о. руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Владимир Хорольский поручил Петровскому межрайонному отделу проверить обстоятельства.

Следователи 24 сентября осмотрели дома, опросили жителей и запросили документы у компании. Проверяют признаки преступлений по статьям 215.1 УК РФ о незаконном отключении потребителей от источников жизнеобеспечения и 293 УК РФ о халатности.

В управлении отметили, что окончательное решение примут после изучения материалов. Ход проверки контролирует аппарат краевого следственного комитета.

Станислав Маслаков