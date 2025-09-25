Сочинца обвиняют в публикации ролика экстремистского содержания

В Сочи 23-летнему жителю предъявлено обвинение в размещении в интернете материалов экстремистского характера. По данным СКР по Краснодарскому краю, он опубликовал видеоролик, содержащий высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения или отношения к религии, а также сопровождавшиеся пропагандой насилия. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что публикация была доступна широкому кругу пользователей. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Оперативное сопровождение ведут сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Обвиняемый задержан и по решению суда заключен под стражу. При обыске по месту его жительства изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков