На Дону количество получающих пособия на ребенка отцов увеличилось в два раза

В 2025 году в Ростовской области 2,9 тыс. отцов получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это на 55% больше, чем годом ранее, когда выплаты получали 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

В 2025 году размер пособий составляет от 10 до 68,9 тыс. руб., тогда как годом ранее эти суммы варьировались от 9,2 до 41,9 тыс. руб.

Для того чтобы иметь право на льготу, необходимо взять отпуск по уходу за ребенком на работе. Размер пособия вычисляется, исходя из среднего заработка, рассчитанного за два последних календарных года.

«Время отпуска зачитывается отцам в стаж и формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. 5,4 коэффициента могут получить отцы, которые оформили отпуск по уходу за третьим или четвертым ребенком»,— отметили в ведомстве.

Неработающие отцы также могут претендовать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для этого они не должны получать пособие по безработице.

Наталья Белоштейн