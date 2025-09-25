Полиция задержала петербуржца, вырастившего плантацию конопли в Ленобласти

Сотрудники правопорядка задержали в деревне Глядино 44-летнего петербуржца, который устроил подпольную ферму по выращиванию марихуаны на своем участке, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В нежилом помещении полицейские обнаружили три больших гроубокса, оборудованных ультрафиолетовыми лампами, вентиляторами, системой автоматического полива и вытяжками с угольными фильтрами.

В мини-теплицах находились горшки с грунтом, в которых росла конопля. В общей сложности сыщики насчитали 98 кустов каннабиса. Помимо этого изъяли полкило гашишного масла и 50 граммов марихуаны.

В довесок прилагались измельчитель, пять электронных весов, пакеты и вакуумный упаковщик. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. До избрания меры пресечения петербуржец будет находиться в изоляторе временного содержания.

Андрей Маркелов