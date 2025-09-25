В Ростове-на-Дону рассказали о самых выгодных способах инвестирования

В Ростове-на-Дону накануне, 24 сентября, ИД «Коммерсантъ» провел финансовую конференцию, посвященную в том числе состоянию сферы инвестиций. Участникам мероприятия о пяти стратегиях инвестирования и главных компонентах выгодных инвестиций рассказал директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко Фото: Андрей Бойко

По словам эксперта, одной из «стратегической» и долгосрочной идей инвестирования можно назвать пропорцию инвестиционного портфеля, который делится по третям, и в них, соответственно, облигации, акции и золото. Доходность в такой стратегии, по данным специалистов, равна рынку акций, но риск при этом оценивается в два раза меньше. По словам Максима Шеина, большая часть бизнес-сообщества не понимает, что инвестиции — это «игра в долгую» и зачастую не успевает дождаться высокого уровня прибыли.

«Мне говорят: «Я бы лучше купил доллары». Доллар показывает среднюю доходность в 5%, фондовый рынок – 20%... Но это волатильность, риск. Люди вкладывают деньги, на следующий день на бирже это упало, и они начинают думать, что совершили ошибку. В случае долгосрочной стратегии вы не пропустите девальвацию, не пропустите рост на фондовом рынке, не пропустите высокую доходность облигаций», — рассказал эксперт.

В случае если инвестор решает сделать ставку на облигации, специалисты рекомендуют обратить внимание, что их выгода зависит от ключевой ставки. По словам господина Шеина, необходимо дождаться благоприятной среды для вывода прибыли. «Знаете, в инвестициях есть такая проблема. Самая распространенная ошибка в инвестировании не в том, что вы не то купили, а в том, что слишком рано продали», — рассказал Максим Шеин.

Еще одна возможность инвестирования – облигации в иностранной валюте. Это те примеры, когда спрос на облигации превышает предложение. В основном это касается ценных бумаг экспортных компаний. По данным экспертов, после размещения стоимость таких облигаций возрастает на 2-5%.

Константин Соловьев