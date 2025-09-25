В Пензе за капремонт инженерных систем здания на Пушкина предлагают 6,5 млн

В Пензе планируется капитально отремонтировать инженерные системы здания на ул. Пушкина, 17А. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает Управление Росреестра по Пензенской области. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 28 ноября этого года. Гарантийный срок на них — не менее 36 месяцев.

Исполнитель работает на территории трехэтажного административного здания. Место установки наружных блоков систем кондиционирования на стенах необходимо согласовать с заказчиком. Здание на период проведения капремонта эксплуатируется. Подрядчик не должен нарушать работу серверного оборудования.

Извещение о закупке размещено 25 сентября. Заявки принимаются до 3 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,5 млн руб.

Павел Фролов