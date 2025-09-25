Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР проверяет сообщения о массовом отравлении на поминках в Новороссийске

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о массовом отравлении жителей села Кирилловка под Новороссийском, появившиеся Telegram-каналах. По предварительным данным, после употребления блюд в одном из местных заведений общественного питания 16 человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших оказался девятилетний ребёнок, которому потребовалась медицинская помощь.

Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления ведомства Андрею Маслову доложить о ходе расследования и представить результаты проверки в кратчайшие сроки. Ход выполнения поручения и сама проверка находятся на контроле центрального аппарата СК России.

Екатерина Голубева

