СКР проверяет сообщения о массовом отравлении на поминках в Новороссийске

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о массовом отравлении жителей села Кирилловка под Новороссийском, появившиеся Telegram-каналах. По предварительным данным, после употребления блюд в одном из местных заведений общественного питания 16 человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

«В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших оказался девятилетний ребёнок, которому потребовалась медицинская помощь.

Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления ведомства Андрею Маслову доложить о ходе расследования и представить результаты проверки в кратчайшие сроки. Ход выполнения поручения и сама проверка находятся на контроле центрального аппарата СК России.

