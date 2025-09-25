В Ростовской области упростили процедуры получения разрешений на стройку

В правительстве Ростовской области приняли два документа для упрощения процедур для застройщиков и сокращения бюрократической нагрузки в строительной сфере. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Так, власти приняли расширение перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории области. Например, частных бассейнов, произведений монументального искусства, строительства и реконструкции капитальных систем ограждений, объектов из модульных блоков, водонапорных башен, линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи и других.

Кроме того, принято постановление, при котором подача документов о выдачи разрешения на строительство исключительно в электронной форме, если объект расположен на территории Ростова-на-Дону, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов, а также городских и сельских поселений в их составе.

Константин Соловьев