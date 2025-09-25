Кубань вошла в топ регионов по спросу на аутсорсинг бизнес-услуг

Бизнес Южного федерального округа за восемь месяцев 2025 года на 52% увеличил количество торгов на аутсорсинг услуг. Краснодарский край занял третье место в России по числу таких запросов, на него пришлось 2,7% от общего объема, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные «ТендерПро».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидерами остаются Москва и Московская область с долей 37,2%, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 9,8%. Ростовская область занимает шестое место с результатом 1,6%.

Наиболее востребованным направлением стало бухгалтерское сопровождение, спрос на которое вырос на 79,4%. Юридические услуги показали рост на 46,9%, налоговое консультирование — на 39,1%, IT-аутсорсинг — на 34,3%, кадровое сопровождение — на 29,4%.

Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева отметила, что рост популярности аутсорсинга объясняется нехваткой квалифицированных специалистов и стремлением компаний сократить издержки. По ее словам, переход на подобный формат позволяет в среднем снизить операционные расходы на 20% за счет фиксированных платежей подрядчику вместо затрат на персонал и обучение. Наибольший интерес к аутсорсингу, добавила она, проявляют малые и средние предприятия, ограниченные во внутренних ресурсах.

Вячеслав Рыжков