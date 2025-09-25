В Пензе хотят благоустроить территорию близ модели башенных часов за 5,2 млн

Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы объявило аукцион на благоустройство прилегающей территории в районе модели башенных часов «Кукушка» в областном центре. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Благоустройство необходимо выполнить до 1 декабря этого года. Гарантия качества на выполненные работы составляет пять лет.

Исполнителю предстоит разобрать брусчатку и бортовые камни с последующим вывозом мусора, заняться разборкой грунта, устройством подстилающих и выравнивающих слоев из песка. Также требуется укладка тротуарной плитки, устройство основания из щебня, установка бетонных бортовых камней и подготовка почвы для устройства газона.

Извещение о закупке размещено 24 сентября. Заявки принимаются до 1 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,2 млн руб.

