Удмуртия увеличила внешнеторговый оборот с Вьетнамом на 86% за полгода

Внешнеторговый оборот Удмуртии с Вьетнамом вырос на 86%, а с Белоруссией — на 52% по итогам первого полугодия. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов на встрече с иностранными журналистами. Экспорт продукции во Вьетнам за прошедшие три года увеличился в четыре раза.

Господин Ефимов отметил, что, несмотря на трудности с логистикой и финансовыми операциями из-за санкций, производители из Удмуртии успешно переориентировались на азиатские рынки и страны ближнего зарубежья.

Казахстан также стал одним из крупнейших торговых партнеров республики. По итогам первых шести месяцев страна заняла первое место по экспорту и третье место по импорту.

«Экспортируем радиаторы для центрального отопления, импортируем котлы центрального отопления. Никелевые руды и концентраты, которые мы закупаем в Казахстане, используются в металлургии. Далее изделия из металла и машиностроительную продукцию мы поставляем обратно в Казахстан. Поэтому перспективным здесь вижу запуск совместных линий производства»,— отметил Роман Ефимов.

Образование — еще одно направление сотрудничества. В прошлом учебном году в вузах Удмуртии учился 41 студент из Казахстана, почти 100 студентов из Пакистана. Всего высшее образование в Удмуртии получают 1,5 тыс. иностранных студентов.

Анастасия Лопатина