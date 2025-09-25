В Ростове вложения в строительство жилья сократились на 6% в августе

Объем инвестиций в новостройки Ростова-на-Дону в августе 2025 года сократился на 6% до 440,5 млрд руб. по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение составило 27,3 млрд руб., сообщает «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на исследования «Домострой Профи».

По информации экспертов, лидером по объему вложений стал Советский район — 79,5 млрд руб. Этот показатель в 1,3 раза превышает результат Октябрьского района, где сумма составила 71,3 млрд руб. Привлекательность территории объясняется низкой стоимостью одного кв. м— 133 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. дешевле городского среднего уровня.

Близкие результаты показал Кировский район с вложениями 77,9 млрд руб., однако цена жилья здесь достигла 155,7 тыс. руб. за один кв. м. Ленинский район привлек 63,1 млрд рублей инвестиций при стоимости недвижимости 159 тыс. руб. за квадрат.

Наименьший интерес у инвесторов вызвал Железнодорожный район — объем вложений составил всего 9,4 млрд руб. при цене около 133 тыс. руб. за квадратный метр. Ворошиловский район также продемонстрировал низкие результаты с суммой инвестиций 27,5 млрд руб. и стоимостью жилья 141,6 тыс. руб. за квадрат.

Аналитики отмечают, что несмотря на общее падение активности, спрос на новостройки с доступными ценами и масштабным строительством остается стабильным.

Валентина Любашенко