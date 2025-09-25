Власти Новороссийска выплатят семьям погибших при атаке БПЛА до 1,5 млн рублей

Власти Новороссийска определили план восстановления города после атаки и объявили о выплатах пострадавшим и семьям погибших до 1,5 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Коммунальные службы начали уборку улиц и дворов, эвакуировали поврежденный транспорт. Запланирован спил деревьев, препятствующих восстановительным работам.

Наибольший ущерб получили многоквартирные дома на улицах Шевченко, 55 и Энгельса, 98. В здании на Шевченко выгорела крыша, повреждены два подъезда. Экспертная комиссия обследует каждое строение для составления плана аварийно-восстановительных мероприятий.

Созданные группы проводят поквартирный обход 811 жилых помещений для определения ущерба и помощи жителям. Сформирована команда волонтеров для наведения порядка в квартирах. Вечернее дежурство для охраны имущества организует казачество.

Шестеро пострадавших от атаки БПЛА новороссийцев находятся под медицинским наблюдением: четверо остаются в городской больнице, двое в тяжелом состоянии доставлены в краевую клиническую больницу.

Размер единовременной материальной помощи составляет 15 тыс. руб. на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплачивается 75 тыс. руб., при полной утрате — 150 тыс. руб.

Пострадавшие с легким вредом здоровью получат 300 тыс. руб., со средней тяжестью — 600 тыс. руб. Семьи погибших получат единовременное пособие 1,5 млн руб. за каждого.

Алина Зорина