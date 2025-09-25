Площадь возгорания на полигоне в Новороссийске сократилась до 50 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократился до 50 кв. м. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В ликвидации пожара участвуют шесть единиц спецтехники. По данным на 25 сентября, проведено около 1,4 тыс. рейсов, за время которых отсыпано свыше 13,8 тыс. куб. м грунта. Работы продолжаются для полного устранения очага возгорания.

Пожар на полигоне ТКО на горе Щелба вспыхнул утром 6 сентября. Его площадь в момент возгорания составила около 900 кв. м.

Екатерина Голубева