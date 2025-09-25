Семьям погибших при атаке БПЛА в Новороссийске выплатят по 1,5 млн

В Новороссийске продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников. Коммунальные службы приступили к уборке улиц и дворов, эвакуированы поврежденные автомобили, сегодня планируется спил деревьев, мешающих восстановительным работам, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Центральном районе города повреждены семь многоквартирных домов и гостиница. Наиболее серьезно пострадали здания на улицах Шевченко и Энгельса: в одном из домов сгорела кровля, разрушены два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и подготовит план аварийно-восстановительных работ, специализированные бригады займутся восстановлением энергоснабжения.

Созданы группы по оценке ущерба и оказанию помощи жителям, проводится поквартирный обход более 800 квартир. Волонтеры помогут пострадавшим с уборкой, а для сохранности имущества организовано вечернее дежурство казачества. Основная задача сейчас — оформление актов осмотра помещений, что позволит жителям получить первичные выплаты и компенсации за утраченное имущество.

В больницах остаются шесть пострадавших, четверо из них в Новороссийске, двое в тяжелом состоянии доставлены в краевую клиническую больницу Краснодара. Пострадавшим и семьям погибших обещана необходимая поддержка.

Для жителей предусмотрены выплаты: 15 тыс. руб. единовременной помощи, 75 тыс. руб. при частичной утрате имущества первой необходимости и 150 тыс. руб. — при полной. Компенсации за причиненный вред здоровью составят от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести, при гибели члена семьи — 1,5 млн руб.

Обратиться за консультацией и оформлением документов можно в администрацию Центрального района или по телефону 112.

Вячеслав Рыжков