На Дону компанию признали недобросовестной из-за задержки ремонта больницы

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение антимонопольной службы о внесении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «БМ-Интеграция». Об этом сообщает пресс-служба ростовского УФАС.

По информации ведомства, подрядчик заключил контракт с ГБУ РО «Детская городская больница №1» на проведение капитального ремонта здания консультативно-диагностического отделения №1. Сумма контракта составила около 3 млн руб. По нему ремонт должен был закончиться в конце февраля 2024 года, однако к февралю 2025 года работы так и не были выполнены в полном объеме, а заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

После внесения ООО «БМ-Интеграция» в реестр компания не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Константин Соловьев