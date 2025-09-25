Донские селекционеры вывели сорта гороха с урожайностью до 31 ц/га

Селекционеры Федерального Ростовского аграрного научного центра (ФРАНЦ) вывели высокопродуктивные сорта гороха, адаптированные к климатическим условиям юга России и пригодные для возделывания в 50 регионах страны. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на замдиректора по научной работе центра Артема Гринько.

По словам эксперта, за последние три года средняя урожайность традиционных сортов, занимающих основные площади в Ростовской области, составила 25,6 ц/га. Новые разработки ФРАНЦ — сорта «Амулет», «Донец» и «Казачок» — показали результаты 29,6 ц/га и 31,4 ц/га соответственно.

«Это дает возможность дополнительно получить в производственных посевах 40-60 тыс. т продукции со 100 тыс. га»,— отметил представитель центра.

Ученый подчеркнул: «Донские разработки превосходят зарубежные аналоги экономичностью — они не требуют интенсивной агротехники и демонстрируют высокую продуктивность при естественном увлажнении и плодородии почвы».

По данным Росстата, с 2020 по 2025 год посевные площади гороха в России увеличились с 1,3 млн га до 2,16 млн га, а доля в структуре посевов выросла с 1,6% до 2,7%. В ЮФО в 2025 году под горох отведено 376,5 тыс. га (рост на 11% к 2024 году), в Ростовской области — 187,5 тыс. га (рост на 12%).

Эксперт связывает востребованность гороха с развитием животноводства. В России культура используется преимущественно как кормовая, доля продовольственного гороха на рынке остается небольшой.

Валентина Любашенко